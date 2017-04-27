В Башкирии начали работать пункты по приему клещей

Весна — прекрасная пора! С каждым днем становится все теплее, на деревьях распускаются листочки, расцветают первые цветы… А еще по весне просыпаются клещи. «Да ведь только снег сошел, какие клещи!», — скажете вы. Но недооценивать вампиров не стоит….

— В Башкирии сезон клещей уже начался, количество зарегистрированных укусов перевалило за десятки. В лабораториях исследовано 23 клеща, из них 4,3% инфицированы, — отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, только в 2016 году за помощью обратились около 10 тысяч жителей Башкирии, укушенных кровососами. Причем каждый третий пострадавший — ребенок.

Что будет в этом году, предугадать сложно. Но стоит быть готовым: предупрежден — значит, вооружен!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВАМПИРА.

✔ Если идете в лес, оденьтесь правильно — головной убор обязателен (идеально — капюшон, волосы спрятать), застегните манжеты, брюки заправьте в носки.

✔ Перед выходом обработайте одежду специальными акарицидными средствами (в составе должен быть альфациперметрин).

✔ Каждый час внимательно осматривайте себя и товарищей.

✔ Как пришли с прогулки, осмотрите все вещи, расчешите волосы частым гребнем. Если вы были на машине, тщательно обследуйте салон. Клещ присасывается не сразу, важно не упустить момент!

✔ Не забывайте про братьев меньших! Клещи могут проникнуть в дом вместе с вашими питомцами, поэтому их тоже внимательно осматривайте.

ЕСЛИ КЛЕЩ ВСЕ-ТАКИ УКУСИЛ.

Прививаться от клещевого энцефалита нужно заранее, еще осенью — сейчас уже поздно. Поэтому стоит озаботиться другими важными моментами. Рассмотрим два варианта развития событий:

1. Если клеща нет.

Бывает, что поймать кровососа с поличным не удается. Во-первых, нужно знать, что укус этой букашки практически незаметен. А первые признаки заражения (если клещ оказался «с сюрпризом») появятся только через 7−14 дней: повышение температуры до 38−39, озноб, сильная головная боль, слабость, тошнота, покраснение глаз и лица. Незамедлительно обращайтесь к медикам!

2. Если клещ есть.

Что делать, если вы заметили букашку, когда он уже впился? Для начала кровопийцу нужно правильно снять — это практически ювелирная работа: важно не оставить под кожей крохотную головку вампира. Поэтому лучше доверить это дело медикам — обратитесь в ближайший травмпункт.

Если это невозможно — попробуйте удалить самостоятельно. Как сделать это правильно — смотрите ниже. После ранку обязательно обработайте йодом.

И вот коварная букашка у вас в руках: обезврежен и беспомощен. Но не торопитесь его уничтожать — клеща стоит сдать на лабораторное исследование. Сделать это нужно в течение суток!

КУДА СДАТЬ.

К примеру, в Уфе проверить клеща на энцефалит (острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему) обойдется в 325 рублей, на боррелиоз (поражает нервную, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат) — 447 рублей, обе инфекции — 745 рублей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Где проверить кровопийцу.

У вампира обязательно должна уцелеть голова, иначе провести исследование будет невозможно.

И, кстати, услуга платная. К примеру, в столице проверить клеща на энцефалит (острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему) обойдется в 325 рублей, на боррелиоз (поражает нервную, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат) — 447 рублей, обе инфекции — 745 рублей.

1. Уфа.

Контакты: ул. Шафиева, 7, тел. 237−58−40, 8−927−236−32−61.

Режим работы: Будни — 9.00−16.00.

2. Нефтекамск.

Контакты: ул. Социалистическая, 10, тел. (34783)4−43−24, 8−917−370−2444.

Режим работы: Будни — 8.00−16.00 (перерыв 12.00−14.00). По субботам, 2,3,9 мая, 13 июня — 9.00−13.00. Выходной — воскресенье.

3. Бирск.

Контакты: ул. Калинина, 18, тел. (34784)3−47−87.

Режим работы: Будни — 8.00−16.00. По субботам, праздничные дни — 9.00−16.00. Выходной — воскресенье.

4. Стерлитамак.

Контакты: ул. Революционная, 2а, тел. (34734)3−64−44, 3−53−26.

Режим работы: Будни — 9.00−16.00. Праздничные дни — 9.00−16.00. Выходной — суббота и воскресенье.

5. Октябрьский.

Контакты: ул. Герцена, 7, тел. (34767)6−30−49, 8−927−942−1440.

Режим работы: Будни — 8.00−16.00. Выходные, праздничные дни — 9.00−16.00.