В Башкирии начали работать пункты по приему клещей
Уже зарегистрированы первые случаи нападения кровопийц.
Уже зарегистрированы первые случаи нападения кровопийц.
Весна — прекрасная пора! С каждым днем становится все теплее, на деревьях распускаются листочки, расцветают первые цветы… А еще по весне просыпаются клещи. «Да ведь только снег сошел, какие клещи!», — скажете вы. Но недооценивать вампиров не стоит….
— В Башкирии сезон клещей уже начался, количество зарегистрированных укусов перевалило за десятки. В лабораториях исследовано 23 клеща, из них 4,3% инфицированы, — отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, только в 2016 году за помощью обратились около 10 тысяч жителей Башкирии, укушенных кровососами. Причем каждый третий пострадавший — ребенок.
Что будет в этом году, предугадать сложно. Но стоит быть готовым: предупрежден — значит, вооружен!
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВАМПИРА.
✔ Если идете в лес, оденьтесь правильно — головной убор обязателен (идеально — капюшон, волосы спрятать), застегните манжеты, брюки заправьте в носки.
✔ Перед выходом обработайте одежду специальными акарицидными средствами (в составе должен быть альфациперметрин).
✔ Каждый час внимательно осматривайте себя и товарищей.
✔ Как пришли с прогулки, осмотрите все вещи, расчешите волосы частым гребнем. Если вы были на машине, тщательно обследуйте салон. Клещ присасывается не сразу, важно не упустить момент!
✔ Не забывайте про братьев меньших! Клещи могут проникнуть в дом вместе с вашими питомцами, поэтому их тоже внимательно осматривайте.
ЕСЛИ КЛЕЩ
Прививаться от клещевого энцефалита нужно заранее, еще осенью — сейчас уже поздно. Поэтому стоит озаботиться другими важными моментами. Рассмотрим два варианта развития событий:
1. Если клеща нет.
Бывает, что поймать кровососа с поличным не удается.
2. Если клещ есть.
Что делать, если вы заметили букашку, когда он уже впился? Для начала кровопийцу нужно правильно снять — это практически ювелирная работа: важно не оставить под кожей крохотную головку вампира. Поэтому лучше доверить это дело медикам — обратитесь в ближайший травмпункт.
Если это невозможно — попробуйте удалить самостоятельно. Как сделать это правильно — смотрите ниже. После ранку обязательно обработайте йодом.
И вот коварная букашка у вас в руках: обезврежен и беспомощен. Но не торопитесь его уничтожать — клеща стоит сдать на лабораторное исследование. Сделать это нужно в течение суток!
КУДА СДАТЬ.
К примеру, в Уфе проверить клеща на энцефалит (острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему) обойдется в 325 рублей, на боррелиоз (поражает нервную,
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
Где проверить кровопийцу.
У вампира обязательно должна уцелеть голова, иначе провести исследование будет невозможно.
И, кстати, услуга платная. К примеру, в столице проверить клеща на энцефалит (острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему) обойдется в 325 рублей, на боррелиоз (поражает нервную,
1. Уфа.
Контакты: ул. Шафиева, 7, тел. 237−58−40, 8−927−236−32−61.
Режим работы: Будни — 9.00−16.00.
2. Нефтекамск.
Контакты: ул. Социалистическая, 10, тел. (34783)4−43−24, 8−917−370−2444.
Режим работы: Будни — 8.00−16.00 (перерыв 12.00−14.00). По субботам, 2,3,9 мая, 13 июня — 9.00−13.00. Выходной — воскресенье.
3. Бирск.
Контакты: ул. Калинина, 18, тел. (34784)3−47−87.
Режим работы: Будни — 8.00−16.00. По субботам, праздничные дни — 9.00−16.00. Выходной — воскресенье.
4. Стерлитамак.
Контакты: ул. Революционная, 2а, тел. (34734)3−64−44, 3−53−26.
Режим работы: Будни — 9.00−16.00. Праздничные дни — 9.00−16.00. Выходной — суббота и воскресенье.
5. Октябрьский.
Контакты: ул. Герцена, 7, тел. (34767)6−30−49, 8−927−942−1440.
Режим работы: Будни — 8.00−16.00. Выходные, праздничные дни — 9.00−16.00.