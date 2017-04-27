В Ростове обсудили проблемы внедрения раздельного сбора мусора

В заседании приняли участие парламентарии, представители вузов и экологических организаций Дона.

Основные вопросы: внедрение раздельного сбора мусора и новые перерабатывающие предприятия в регионе. Докладчики отметили, что важно продолжать работать над экологическим просвещением населения и проводить агитационную работу. Кроме того, по мнению участников круглого стола, необходимо использовать научный потенциал вузов, чтобы создавать новые технологии.

«Инвестор уже построил при Новочеркасске — это один из моментов целого Азовского комплекса — уже сделан котлован, уже сделана водонепроницаемая пленка, уже все складируется по новой технологии с дренированием вод, которые будут скапливаться не в канализацию, а в отдельную емкость, а потом отвозиться на очистные сооружения», — отметил председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев.