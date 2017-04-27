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18:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове обсудили проблемы внедрения раздельного сбора мусора

Проблемы и перспективы реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ростовской области обсудили на дискуссионной площадке «Открытая трибуна».

В заседании приняли участие парламентарии, представители вузов и экологических организаций Дона.

Основные вопросы: внедрение раздельного сбора мусора и новые перерабатывающие предприятия в регионе. Докладчики отметили, что важно продолжать работать над экологическим просвещением населения и проводить агитационную работу. Кроме того, по мнению участников круглого стола, необходимо использовать научный потенциал вузов, чтобы создавать новые технологии.

«Инвестор уже построил при Новочеркасске — это один из моментов целого Азовского комплекса — уже сделан котлован, уже сделана водонепроницаемая пленка, уже все складируется по новой технологии с дренированием вод, которые будут скапливаться не в канализацию, а в отдельную емкость, а потом отвозиться на очистные сооружения», — отметил председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев.

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