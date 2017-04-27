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15:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге водителя микроавтобуса догоняли со стрельбой

Уходя от погони, микроавтобус протаранил несколько автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

В Выборгском районе нарушителя за рулем микроавтобуса задерживали со стрельбой, сообщает Росбалт. Погоня была организована ночью 27 апреля.

По предварительной информации, около 02.15 водитель микроавтобуса на большой скорости проехал перекресток проспектов Художников и Суздальского на запрещающий сигнал светофора. Нарушитель отказался останавливаться по требованию полиции, и стражи порядка начали преследование.

Уходя от погони, микроавтобус протаранил три автомобиля, припаркованных во дворе дома № 3/2 по улице Руднева, а на проспекту Луначарского микроавтобус влетел в ВАЗ-2108.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские были вынуждены прострелить колеса транспортного средства, и мужчину удалось задержать.

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