Челябинский коммунист требует запретить книги Улицкой

«Я только читал мнение наших коммунистов, которые подняли проблему в Москве и Петербурге, — признался депутат порталу 74.ru. — Не надо быть специалистом в художественной литературе и читать эти книги».

«Очень скоро в школах России займутся пропагандой гомосексуализма, педофилии и инцеста. Происходить это будет под предлогом воспитания “толерантности” школьников. Эта книга уже издана. В ней детей учат толерантному отношению к гомосексуализму, — пишет в своем “Живом журнале” Нациевский. — Центр развития образованием рекомендует использовать его в воспитательной работе с учащимися. Цикл этих уроков толерантности рассчитан на учащихся 10−12 лет».

Он отметил, что Улицкая известна как куратор детского проекта, «в котором идет пропаганда педофилии и гомосексуализма».

Депутат также подчеркнул, что на следующей неделе партия подготовит запрос в управление культуры Челябинска и областной минкульт с просьбой проверить наличие книг Улицкой в городских библиотеках.

«В случае обнаружения мы рекомендуем изъять ее», — заявил Нациевский.

«ФедералПресс» напоминает, что предыдущий литературный скандал разгорелся в Челябинской области летом 2015 года. Тогда прокуратура Златоуста запретила детям читать «Собачье сердце», «Тысячу и одну ночь» и другие произведения, имеющие ограничения для детей до 12 и 16 лет.