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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Площадь двух фонтанов в Уфе откроется большим концертом

Горожан ждет выступление местных музыкантов.

Популярная у жителей Башкирии «Площадь двух фонтанов» начнет свою работу в первый день мая. Как сообщают представители мэрии, площадка за Молодежным театром имени Карима откроется 1 мая большим концертом.

С импровизированной сцены выступят группы «Сир», «Plug&Play», «Gaisa», Катя Ямщикова, «Feel Good», «Атмосфера», «Yes» и Евгения Сафина. Провести время с пользой смогут и семьи с детьми — для них будут организованы игры, конкурсы и интерактивы.

«Площадь двух фонтанов» открылась два года назад, в историческом центре города. Местный ресторан открыл здесь собственную летнюю веранду с небольшой сценой и арт-объектами, главным из которых стала надпись «I love Уфу».

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