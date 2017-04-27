Площадь двух фонтанов в Уфе откроется большим концертом
Горожан ждет выступление местных музыкантов.
Горожан ждет выступление местных музыкантов.
Популярная у жителей Башкирии «Площадь двух фонтанов» начнет свою работу в первый день мая. Как сообщают представители мэрии, площадка за Молодежным театром имени Карима откроется 1 мая большим концертом.
С импровизированной сцены выступят группы «Сир», «Plug&Play», «Gaisa», Катя Ямщикова, «Feel Good», «Атмосфера», «Yes» и Евгения Сафина. Провести время с пользой смогут и семьи с детьми — для них будут организованы игры, конкурсы и интерактивы.
«Площадь двух фонтанов» открылась два года назад, в историческом центре города. Местный ресторан открыл здесь собственную летнюю веранду с небольшой сценой и