Ограничение скорости на проспекте Салавата Юлаева снимут в июне

Передвигаться по проспекту Салавата Юлаева со скоростью 60 км/ч легально получится не раньше середины лета. Сегодня новую дату снятия ограничения скорости в 40 км/ч назвал руководитель пресс-службы мэрии Камиль Юлаев.

По словам сотрудника администрации, ограничения на скоростной улице будут сняты после ремонта, который должен завершиться к концу июня. Новая дата, как и прежняя, окончательной назвать нельзя — все зависит от времени завершения ремонтных работ.

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что ограничения могут быть сняты в мае.