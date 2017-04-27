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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Ограничение скорости на проспекте Салавата Юлаева снимут в июне

Представитель мэрии назвал новую дату.

Передвигаться по проспекту Салавата Юлаева со скоростью 60 км/ч легально получится не раньше середины лета. Сегодня новую дату снятия ограничения скорости в 40 км/ч назвал руководитель пресс-службы мэрии Камиль Юлаев.

По словам сотрудника администрации, ограничения на скоростной улице будут сняты после ремонта, который должен завершиться к концу июня. Новая дата, как и прежняя, окончательной назвать нельзя — все зависит от времени завершения ремонтных работ.

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что ограничения могут быть сняты в мае.

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