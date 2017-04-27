Краевой суд оставил Александра Сентябова в СИЗО

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, господин Сентябов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере вместе с бывшим исполнительным директором ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрием Пудковым. В 2013 году ФГУП заключило с договор, по условиям которого оно оказывало услуги по архивации документов завода.

Как считают следователи, фактически работа по их обработке была выполнена не обществом, а сотрудниками завода. Уголовное дело было возбуждено 17 апреля следственными органами УМВД Перми. 21 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Сентябову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня.