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16:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевой суд оставил Александра Сентябова в СИЗО

Пермский краевой суд оставил без изменений решение Свердловского райсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александру Сентябову.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, господин Сентябов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере вместе с бывшим исполнительным директором ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрием Пудковым. В 2013 году ФГУП заключило с договор, по условиям которого оно оказывало услуги по архивации документов завода.

Как считают следователи, фактически работа по их обработке была выполнена не обществом, а сотрудниками завода. Уголовное дело было возбуждено 17 апреля следственными органами УМВД Перми. 21 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Сентябову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня.

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