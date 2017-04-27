Омичи сняли клип о шаурме на фоне символов победы
Омичи сняли видеоклип о любви к шаурме.
Омичи сняли видеоклип о любви к шаурме.
На протяжении почти четырех минут клипа герои сюжета восхищаются ее преимуществами, отмечая это в тексте куплетов.
«Как можно есть
Правда, у пользователей Сети этот медийный продукт вызвал противоречивые реакции. Причина тому — место съемок — Бульвар Победы.
Герои сюжета восхваляли шаурму на фоне символов победы, что и вызвало негодование.
«На танк сам додумался залезть?!
«На танк сам додумался залезть?! Вы походу ее точно объелись», — пишет Иван Тимко в комментариях под роликом в «YouTube». И это только самый сдержанный комментарий.
Оставшиеся пользователи были менее сдержанны. Некоторые расценили это как пляску на костях предков.