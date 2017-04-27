Омичи сняли клип о шаурме на фоне символов победы

На протяжении почти четырех минут клипа герои сюжета восхищаются ее преимуществами, отмечая это в тексте куплетов.

«Как можно есть что-то другое — не пойму. Там овощи и мясо, это все, что нужно настоящему работяге, то есть мне. За компанию с друзьями едим ее дружно, я уверен, что это лучшее, что есть на земле», — поет главный герой клипа.

Правда, у пользователей Сети этот медийный продукт вызвал противоречивые реакции. Причина тому — место съемок — Бульвар Победы.