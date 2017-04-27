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16:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии за 10 дней добрался на велоколяске до Астаны

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Инвалид первой группы Ильдар Галиакбаров из Башкортостана за 10 дней добрался на велоколяске до Астаны.

39-летний мужчина выехал в одиночное путешествие в Казахстан 17 апреля и преодолел на транспортном средстве собственного изготовления путь в 1300 километров.

Путешественник без обеих ног и пальцев на руках проехал Татарстан, Самарскую и Саратовскую области, посетил Волгоград. 25 апреля он пересек границу России и Казахстана. Повсюду его ждали знакомые и просто неравнодушные люди. Не обошлось и без ЧП — за 500 метров до райцентра Карабалыкского района Казахстана на велоколяске лопнуло колесо, и мужчина оказался в темное время суток в безвыходном положении. Но тут же на собственном примере убедился в силе дружбы и взаимовыручки. Узнав, что ему требуется помощь, организатор велопробега и его работодатель, редактор районной газеты «Сельская империя» Халида Кулкашева вышла на связь со своими бывшими учениками из Казахстана. Женщина 30 лет назад работала учителем в школе города Аркалык и дружбу с учениками поддерживает до сих пор. Путешественника устроили в гостиницу, накормили, купили насос, камеру и подшипники.

Свою поездку Ильдар Галиакбаров посвятил очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Астане он намерен передать ветеранам Казахстана послания от ветеранов республики. Здесь он планирует встретить 9 мая и отправиться назад.

Это уже вторая поездка, два года назад День Победы Ильдар встречал в Севастополе. В планах еще много путешествий. Своим примером он хочет показать другим инвалидам, что для человека нет ничего невозможного. Он работает разносчиком почты в редакции местной районной газеты, занимается спортом и сбором техники.

Самоотверженного путешественника уже успели окрестить башкирским Конюховым, а ветераны республики за патриотизм называют его посланником мира, дружбы и Победы.

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