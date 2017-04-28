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13:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

2,5 млн рублей выделено на проведение международного фестиваля на Дону

Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни.

2,5 млн рублей выделено из регионального бюджета на проведение в Ростовской области XII Международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство!».

Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет на Дону с 13 по 18 сентября. Его открытие состоится 14 сентября в Ростовском академическом театре имени Горького.

15 сентября в ростовском Областном доме народного творчества пройдет международный конкурс исполнителей молодежной песни, в котором, как ожидается, примут участие более 250 человек.

16 сентября запланированы концерты в Азове и Новочеркасске. 17 сентября в ростовском парке Горького покажут шоу «Здравствуй, город солнца!». Вечером 18 сентября состоится финальный гала-концерт.

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