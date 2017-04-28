2,5 млн рублей выделено на проведение международного фестиваля на Дону

2,5 млн рублей выделено из регионального бюджета на проведение в Ростовской области XII Международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство!».

Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет на Дону с 13 по 18 сентября. Его открытие состоится 14 сентября в Ростовском академическом театре имени Горького.

15 сентября в ростовском Областном доме народного творчества пройдет международный конкурс исполнителей молодежной песни, в котором, как ожидается, примут участие более 250 человек.