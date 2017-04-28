2,5 млн рублей выделено на проведение международного фестиваля на Дону
Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни.
Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни.
2,5 млн рублей выделено из регионального бюджета на проведение в Ростовской области XII Международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство!».
Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет на Дону с 13 по 18 сентября. Его открытие состоится 14 сентября в Ростовском академическом театре имени Горького.
15 сентября в ростовском Областном доме народного творчества пройдет международный конкурс исполнителей молодежной песни, в котором, как ожидается, примут участие более 250 человек.
16 сентября запланированы концерты в Азове и Новочеркасске. 17 сентября в ростовском парке Горького покажут шоу «Здравствуй, город солнца!». Вечером 18 сентября состоится финальный