За агрессивное поведение на дороге водителей будут штрафовать

По мнению авторов проекта, поправки направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Документ классифицирует как агрессивное поведение маневры в ходе дорожного движения, создающие необоснованные препятствия при движении и ущемляющие права других участников дорожного движения.

Предусмотрено наказание за агрессивное поведение в виде штрафов (от 1500 до 2000 леев) и штрафных очков (5) или общественно-полезных работ (20−40 часов), или административного ареста на срок от 15 суток, во всех случаях с или без лишения права управления автомобилем на срок от шести месяцев до года.

Эти поправки вступают в силу через три месяца после публикации в «Официальном мониторе».

По данным МВД, более 90% ДТП происходят по вине водителей, основными причинами являются превышение скорости и несоблюдение дорожных знаков и разметки, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.