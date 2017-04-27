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17:03 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев позвали на субботник

Вице-мэр Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков лично пригласил всех горожан на общегородской субботник.

Напомним, масштабная уборка намечена на 29 апреля. Он станет частью всероссийской акции «Всероссийский экологический субботник». Наведение порядка в городе началось в конце марта, а 10 апреля официально стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город! Чистую Сибирь!». Все организации и предприятия, непосредственно связанные с уборкой, переведены на усиленный режим работы. Усилены как бригады механизированной уборки, так и ручного труда.

В пресс-службе департамента рассказали, что уборочная техника уже укомплектована для весенних видов работ — оборудование для уборки снега постепенно заменяется на щетки, устройства для влажной уборки и другие «весенне-летние» механизмы. В город выведены уличные «пылесосы», специально оборудованные боб-кэты и другие виды современной техники.

Бригады начали влажную уборку — мыть разделительные полосы, дорожные знаки, указатели. На площадях и в скверах моют скамейки, скульптуры и памятники, скоро начнутся работы по озеленению.

К уборке привлечены не только специализированные предприятия, но и добровольцы, представители организаций. Еженедельно в Красноярске проводятся «санитарные пятницы», когда на уборку выходят дополнительные силы. Компании в каждом районе приводят в порядок территории и участки возле тех зданий, где работают.

На сегодняшний день убрано 727 га территории города, в уборке приняли участие 37 тысяч 498 человек, это представители 5623 предприятий. Из Красноярска вывезли 4 211,6 кубометра мусора (702 самосвала). С территории городских кладбищ только за 4 дня подготовки к Родительскому дню вывезли 2 759 куб. м мусора. Работа на погостах продолжается.

На субботник приглашаются все жители города. Добровольцы могут обращаться в администрации районов города по телефонам:

Свердловский район: (391) 261−42−15; Железнодорожный район: (391) 221−46−49; Советский район: (391) 220−06−33; Центральный район: (391) 227−38−76; Ленинский район: (391) 264−16−73; Октябрьский район: (391) 247−01−20. Кировский район: (391) 213−28−16.

Для проведения субботника в своём дворе жителям нужно обратиться в свои управляющие компании и ТСЖ.

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