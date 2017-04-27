Красноярцев позвали на субботник

Напомним, масштабная уборка намечена на 29 апреля. Он станет частью всероссийской акции «Всероссийский экологический субботник». Наведение порядка в городе началось в конце марта, а 10 апреля официально стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город! Чистую Сибирь!». Все организации и предприятия, непосредственно связанные с уборкой, переведены на усиленный режим работы. Усилены как бригады механизированной уборки, так и ручного труда.

В пресс-службе департамента рассказали, что уборочная техника уже укомплектована для весенних видов работ — оборудование для уборки снега постепенно заменяется на щетки, устройства для влажной уборки и другие «весенне-летние» механизмы. В город выведены уличные «пылесосы», специально оборудованные боб-кэты и другие виды современной техники.

Бригады начали влажную уборку — мыть разделительные полосы, дорожные знаки, указатели. На площадях и в скверах моют скамейки, скульптуры и памятники, скоро начнутся работы по озеленению.

К уборке привлечены не только специализированные предприятия, но и добровольцы, представители организаций. Еженедельно в Красноярске проводятся «санитарные пятницы», когда на уборку выходят дополнительные силы. Компании в каждом районе приводят в порядок территории и участки возле тех зданий, где работают.

На сегодняшний день убрано 727 га территории города, в уборке приняли участие 37 тысяч 498 человек, это представители 5623 предприятий. Из Красноярска вывезли 4 211,6 кубометра мусора (702 самосвала). С территории городских кладбищ только за 4 дня подготовки к Родительскому дню вывезли 2 759 куб. м мусора. Работа на погостах продолжается.

На субботник приглашаются все жители города. Добровольцы могут обращаться в администрации районов города по телефонам:

Свердловский район: (391) 261−42−15; Железнодорожный район: (391) 221−46−49; Советский район: (391) 220−06−33; Центральный район: (391) 227−38−76; Ленинский район: (391) 264−16−73; Октябрьский район: (391) 247−01−20. Кировский район: (391) 213−28−16.

Для проведения субботника в своём дворе жителям нужно обратиться в свои управляющие компании и ТСЖ.