В Воронежской области с воскресенья запрещено разводить костры в лесах

С воскресенья, 30 апреля, в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Эта мера должна минимизировать опасные лесные и ландшафтные пожары.

На время его действия запрещено въезжать в хвойные леса, если это не дороги общего пользования. Также нельзя разводить костры в лесах, садах и огородах.

Спасатели напоминают, что нарушителям грозят крупные штрафы. Для частных лиц — от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 15000 до 30000, для юридических лиц — от 400000 до 500000 рублей.