129 человек пострадало от укусов клещей в Нижегородской области
Специалисты отмечают снижение количества покусанных по сравнению с прошлыми годами.
Специалисты отмечают снижение количества покусанных по сравнению с прошлыми годами.
Нижний Новгород, 27 апреля —
По состоянию на 23 апреля за медицинской помощью обратилось 129 человек, 53 из них — за последнюю неделю. По подсчетам специалистов, это в два раза меньше среднемноголетнего уровня.
При исследовании клещей в трех из них были обнаружены ДНК боррелий, в одном насекомом — ДНК анаплазм. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в селах и деревнях, а также на придомовых территориях, в лесных массивах, на территориях кладбищ и