Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. 129 человек пострадало от укусов клещей в Нижегородской области с начала весны, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По состоянию на 23 апреля за медицинской помощью обратилось 129 человек, 53 из них — за последнюю неделю. По подсчетам специалистов, это в два раза меньше среднемноголетнего уровня.