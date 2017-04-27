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17:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

129 человек пострадало от укусов клещей в Нижегородской области

Специалисты отмечают снижение количества покусанных по сравнению с прошлыми годами.

Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. 129 человек пострадало от укусов клещей в Нижегородской области с начала весны, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По состоянию на 23 апреля за медицинской помощью обратилось 129 человек, 53 из них — за последнюю неделю. По подсчетам специалистов, это в два раза меньше среднемноголетнего уровня.

При исследовании клещей в трех из них были обнаружены ДНК боррелий, в одном насекомом — ДНК анаплазм. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в селах и деревнях, а также на придомовых территориях, в лесных массивах, на территориях кладбищ и садово-огородных участках.

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