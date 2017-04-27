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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти допустили возрождение фестиваля «КаZантип»

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий допустил возрождение молодежного музыкального фестиваля «КаZантип» на изначальном месте его проведения в восточной части Крыма вблизи Щелкино на побережье Азовского моря.

Источник: РИА "Новости"

«В Ленинском районе — наше предложение сделать два кластера, которые могут претендовать на организацию молодежного фестиваля. Тот фестиваль, о котором мы говорим, “КаZантип”, мне кажется, он может и должен вернуться в Ленинский район, там есть прекрасные объекты — недостроенная атомная станция, которую можно использовать. Молодежи действительно будет интересно, потому что там широчайшие пляжи, там простор», — сказал Стрельбицкий на заседании молодежного дискуссионного клуба.

Министр считает, что фестиваль может проходить в Крыму, если в его организации не будет противоправных действий. По его словам, молодежи тяжело дышать в курортных городах, им нужен простор, пляжи, чтобы танцевать и веселится.

«Я думаю, что когда мы начнем разрабатывать эти кластеры, они будут реализовываться — вот здесь будет место для фестивалей», — сказал министр.

«КаZантип» — один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов до 2013 года. Его преемником стал фестиваль «Бифуз». Ожидалось, что фестиваль состоится летом 2015 года на западном побережье Крыма. Но власти полуострова запретили его проведение из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических.

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