Крымские власти допустили возрождение фестиваля «КаZантип»

«В Ленинском районе — наше предложение сделать два кластера, которые могут претендовать на организацию молодежного фестиваля. Тот фестиваль, о котором мы говорим, “КаZантип”, мне кажется, он может и должен вернуться в Ленинский район, там есть прекрасные объекты — недостроенная атомная станция, которую можно использовать. Молодежи действительно будет интересно, потому что там широчайшие пляжи, там простор», — сказал Стрельбицкий на заседании молодежного дискуссионного клуба.

Министр считает, что фестиваль может проходить в Крыму, если в его организации не будет противоправных действий. По его словам, молодежи тяжело дышать в курортных городах, им нужен простор, пляжи, чтобы танцевать и веселится.

«Я думаю, что когда мы начнем разрабатывать эти кластеры, они будут реализовываться — вот здесь будет место для фестивалей», — сказал министр.