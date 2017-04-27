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17:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском микрорайоне Боровое появятся новые дорожные знаки

Мера повысит безопасность движения.

Источник: РИА "Воронеж"

В воронежском микрорайоне Боровое появятся новые дорожные знаки, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 27 апреля. Знаки «Остановка запрещена», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Зона действия», «Работает эвакуатор» установят на улице Сельская. Их установка поможет повысить безопасность дорожного движения.

Новые дорожные знаки 14 апреля также появились на улице Феоктистова.

Контекст

К августу 2017 года в Воронеже на Московском проспекте появятся «умные светофоры» от японской компании Kyosan Electric. По мнению городских властей, новая система управления дорожным движением позволит снизить на 20% загрузку одной из главных магистралей города.

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