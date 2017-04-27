В воронежском микрорайоне Боровое появятся новые дорожные знаки
Мера повысит безопасность движения.
Мера повысит безопасность движения.
В воронежском микрорайоне Боровое появятся новые дорожные знаки, сообщила
Новые дорожные знаки 14 апреля также появились на улице Феоктистова.
Контекст
К августу 2017 года в Воронеже на Московском проспекте появятся «умные светофоры» от японской компании Kyosan Electric. По мнению городских властей, новая система управления дорожным движением позволит снизить на 20% загрузку одной из главных магистралей города.