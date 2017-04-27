Самарский спутник «Аист-2Д» введен в штатную эксплуатацию

Бортовые системы и научная аппаратура спутника работают в штатном режиме, сообщает АО «РКЦ «Прогресс».

28 апреля 2017 года исполнится год со дня запуска с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2−1а», выведшей на орбиту малый космический аппарат научного и социально-экономического назначения «Аист-2Д», разработка которого проводилась в рамках комплексного проекта РКЦ «Прогресс» и Самарского университета.

11 мая 2016 года было проведено включение целевой аппаратуры «Аврора» и получены первые снимки земной поверхности. 20 апреля 2017 года космический комплекс «Аист-2» введен в штатную эксплуатацию.

Бортовые системы ОТ МКА «Аист-2Д» и научная аппаратура работают в штатном режиме. На 27 апреля 2017 года спутник отснял более 14 миллионов квадратных метров земной поверхности, из них территории России — более четырёх миллионов квадратных метров.

Получаемая информация находит практическое применение при решении ряда задач государственных федеральных и региональных потребителей, таких как МЧС России, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и др. К информации также проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры. Обработку и анализ научных данных осуществляют разработчики аппаратуры в Самарском университете.

Срок активного существования МКА «Аист-2Д» на орбите — не менее трёх лет.