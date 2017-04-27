На Первомай в центре Самары перекроют несколько улиц

С 16:00 30 апреля до 22:00 1 мая будет закрыт проезд:

по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской; по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской; по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской; по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской.

На время действия данного ограничения автобусы № 37, 46, 47, 295 проследуют в объезд по улицам Самарская и Венцека до площади Революции, а далее — по своим маршрутам.

Также с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая будет перекрыто движение:

по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе; по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе; по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской; по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе; по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.

Общественный транспорт будет следовать следующим образом:

автобусы № 24 и № 92 поедут в объезд по улицам Галактионовская и Венцека до площади Революции, далее — по своим маршрутам; автобусы № 207 и № 297 — по улице Самарской до улицы Венцека, а от площади Революции — по своим схемам движения; автобусы № 34, № 226, № 240 — с улицы Красноармейской проследуют по улице Самарской, далее — по улице Венцека.