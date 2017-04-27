Дочь Баян Есентаевой избавилась от зеленых волос

«Вам не кажется, что мои волосы стали длиннее?», — задала вопрос подписчикам Айсауле.

Юная звезда соцсетей поблагодарила студию дизайна волос за трессы — искусственные или натуральные пряди, используемые парикмахерами для увеличения длины и объема волос.

Поклонники заметили, что с натуральным цветом Бакытбек гораздо красивее.

Но девушке, видимо, нравится ее необычный образ. Судя по тому, как в Instagram Айсауле предстает то с «родным» цветом, то с зеленым, можно предположить, что она не портит волосы краской, а использует парик.