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18:32 (мск), источник: Nur.kz

Дочь Баян Есентаевой избавилась от зеленых волос

Дочь продюсера и телеведущей Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек опубликовала несколько фотографий с «новыми волосами». Девушка нарастила пряди.

«Вам не кажется, что мои волосы стали длиннее?», — задала вопрос подписчикам Айсауле.

Юная звезда соцсетей поблагодарила студию дизайна волос за трессы — искусственные или натуральные пряди, используемые парикмахерами для увеличения длины и объема волос.

Поклонники заметили, что с натуральным цветом Бакытбек гораздо красивее.

Но девушке, видимо, нравится ее необычный образ. Судя по тому, как в Instagram Айсауле предстает то с «родным» цветом, то с зеленым, можно предположить, что она не портит волосы краской, а использует парик.

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