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17:22 (мск), источник: РБК - Украина

Специалисты раскрыли реальную опасность употребления энергетиков

Ученые из США установили, чем энергетики опаснее других напитков, содержащих кофеин. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, передает Американская кардиологическая ассоциация.

По мнению исследователей, энергетики, по сравнению с остальными напитками, содержащими кофеин, повышают интервал QT в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов.

«Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или слишком долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», — говорит соавтор Эмили Флетчер.

К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за 18 добровольцами, которых разделили на две группы. Участники первой ежедневно в течение шести дней употребляли примерно 0,95 литра напитка, содержащего 108 граммов сахара и 320 миллиграммов кофеина.

Вторая группа участников эксперимента пила энергетик того же объема, содержащий 320 миллиграммов кофеина, 40 миллилитров сока лайма и 140 миллилитров вишневого сиропа, смешанные с газированной водой.

С помощью электрокардиографии исследователи измеряли электрическую активность сердца каждого из участников. Периферические и центральные кровяные давления фиксировалась спустя один, два, четыре, шесть и 24 часа после употребления напитка.

Ученые рекомендуют относиться к употреблению энергетиков с осторожностью, однако признают, что в исследовании участвовало недостаточно добровольцев для окончательных выводов о вреде энергетиков.

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