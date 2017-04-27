В майские праздники на улицы Москвы выйдут 19 тысяч полицейских и нацгвардейцев

«Безопасность обеспечат 8 тыс. сотрудников полиции, 11 тыс. бойцов войск национальной гвардии, 2 тыс. народных дружинников, около 500 сотрудников частных охранных организаций и 80 кинологов со служебными собаками», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, властями и правоохранительными органами столицы принимаются все необходимые меры, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов города в период проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая. Для координации действий органов внутренних дел, Минобороны, ФСО, ФСБ, МЧС, правительства Москвы и других заинтересованных ведомств создается временный оперативный штаб.