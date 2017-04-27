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17:25 (мск), источник: Интерфакс

В майские праздники на улицы Москвы выйдут 19 тысяч полицейских и нацгвардейцев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — В охране правопорядка в Москве во время праздничных мероприятий в мае будет задействовано свыше 22 тысяч человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Безопасность обеспечат 8 тыс. сотрудников полиции, 11 тыс. бойцов войск национальной гвардии, 2 тыс. народных дружинников, около 500 сотрудников частных охранных организаций и 80 кинологов со служебными собаками», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, властями и правоохранительными органами столицы принимаются все необходимые меры, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов города в период проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая. Для координации действий органов внутренних дел, Минобороны, ФСО, ФСБ, МЧС, правительства Москвы и других заинтересованных ведомств создается временный оперативный штаб.

«Перед началом массовых мероприятий будет проводиться комплексное обследование территорий с применением служебных собак и с последующей передачей объектов под охрану. Накануне праздников сотрудники правоохранительных органов также проведут дополнительные мероприятия в жилом секторе по выявлению преступлений и правонарушений», — рассказали в пресс-службе.

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