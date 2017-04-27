Документы об операции «Висла» разместили в открытом доступе
Документы об операции «Висла», принудительной депортации украинцев властями коммунистической Польши, оцифрованы и размещены в открытом доступе в интернете. Об этом сообщает
Документы об операции «Висла», принудительной депортации украинцев властями коммунистической Польши, оцифрованы и размещены в открытом доступе в интернете. Об этом сообщает
Среди обнародованных документов можно найти свидетельства о столкновениях УПА с польскими военными, протоколы допросов лиц, связанных с украинским повстанческим движением, докладную записку об итогах репатриации поляков с территории СССР, письма, изъятые у УПА, протокол договора между СССР и Польской Республикой о обмене территориями.
«Каждый может посмотреть
В архиве доступны копии 24010 документов свидетельств преступления.
Как сообщают разработчики оцифровки архива, миссия проекта — делать прошлое доступным.
Проект реализован совместно Центром исследований освободительного движения, Львовским национальным университетом им. И. Франко и Национальным музеем «Тюрьма на Лонцкого» с участием Архива СБУ, Украинского института национальной памяти и Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Операция польской коммунистической власти «Висла» началась 28 апреля 1947 г., в ходе операции выселяли из домов в
9 сентября 1944 г. марионеточные Комитет национального освобождения Польши и правительство УССР заключили соглашение о «взаимном обмене населением»: украинского — с территории Польши в УССР и польского — с территории Украины в Польшу.
Во исполнение этого соглашения в 1944—1946 годах из Польши в УССР было перемещено более 480 тыс. этнических украинцев. Использовали различные методы воздействия на людей — от психологического давления (через пропагандистскую агитацию, шантаж, запугивание
Отметим, в 2017 году этим событиям исполняется 70 лет.
Как сообщалось, польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля.