Документы об операции «Висла» разместили в открытом доступе

Среди обнародованных документов можно найти свидетельства о столкновениях УПА с польскими военными, протоколы допросов лиц, связанных с украинским повстанческим движением, докладную записку об итогах репатриации поляков с территории СССР, письма, изъятые у УПА, протокол договора между СССР и Польской Республикой о обмене территориями.

«Каждый может посмотреть онлайн-подборку документов о перипетиях принудительного выселения украинцев в 1947 г. с территории, отошедшей к Польше после Второй мировой войны — Лемковщины, Бойковщины, Надсяння, Холмщины и Подляшья», — говорится в сообщении.

В архиве доступны копии 24010 документов свидетельств преступления.

Как сообщают разработчики оцифровки архива, миссия проекта — делать прошлое доступным.

Проект реализован совместно Центром исследований освободительного движения, Львовским национальным университетом им. И. Франко и Национальным музеем «Тюрьма на Лонцкого» с участием Архива СБУ, Украинского института национальной памяти и Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Операция польской коммунистической власти «Висла» началась 28 апреля 1947 г., в ходе операции выселяли из домов в юго-восточных регионах Польши этнических украинцев. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, убивали.

9 сентября 1944 г. марионеточные Комитет национального освобождения Польши и правительство УССР заключили соглашение о «взаимном обмене населением»: украинского — с территории Польши в УССР и польского — с территории Украины в Польшу.

Во исполнение этого соглашения в 1944—1946 годах из Польши в УССР было перемещено более 480 тыс. этнических украинцев. Использовали различные методы воздействия на людей — от психологического давления (через пропагандистскую агитацию, шантаж, запугивание и т. п. ) до физической силы с привлечением войск.

Отметим, в 2017 году этим событиям исполняется 70 лет.

Как сообщалось, польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля.