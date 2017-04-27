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17:37 (мск), источник: 112.ua

В Украине значительно уменьшилось число участников ВНО

В Украине значительно уменьшилось количество желающих принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, передает «Интерфакс-Украина».

Источник: 112.ua

По его словам, в 2017 году уже зарегистрировалось более 240 тыс. человек, что по сравнению с предыдущими годами гораздо меньше. Директор УЦОКО связывает это с демографической ситуацией и тем, что часть абитуриентов при поступлении в вузы будет использовать результаты внешнего оценивания, которые они получили в предыдущие годы.

Так, по сравнению с прошлым годом количество участников уменьшилось на 26 тыс. 291 человек (в 2016 году зарегистрировались 267 тыс. 172 абитуриента). Отметим, что в 2015 году участие в тестировании приняли 288 тыс. 977 человек, что на 21 тыс. 805 человек меньше по сравнению с 2016 годом.

«В этом году для участия в тестировании зарегистрировано 240 тыс. 881 человек. Из них 192 тыс. 778 — это выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 года», — сообщил Вадим Карандий.

Он отметил, что наиболее «массовым» предметом стал украинский язык и литература, на втором месте — история Украины, затем — математика. А менее популярной осталась физика.

«Наибольшими по количеству участников внешнего оценивания являются такие регионы, как Киев и Днепропетровская область, где почти 20 тыс. юных граждан примут участие в независимом оценивании», — отметил директор.

По его словам, наименьшее количество участников, зарегистрированных на прохождение ВНО, в Луганской области (немногим менее 4 тыс. участников). Вадим Карандий также добавил, что выпускники из оккупированных территорий, хотят получить высшее образование именно в украинских вузах.

«Так, мы имеем информацию, что в этом году за последние месяцы … соответствующие заявления для прохождения оценивания и получения документов экстерном подало 740 лиц из неконтролированных территорий», — рассказал он.

Напомним, что внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, в этом же месяце запланировано ВНО по испанскому, немецкому, французскому, английскому языкам и математике, а ВНО по другим предметам пройдет со 2 по 16 июня.

Ранее сообщалось, что уже определено минимальное количество баллов ВНО для вступления в вузы, а также абитуриенты из зоны АТО и Крыма могут поступать в украинские ВУЗы по упрощенной процедуре.

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Новости 112. Выпуск от 17:00, 27.04.2017
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