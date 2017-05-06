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08:59 (мск), источник: ТАСС

Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве

Где и когда пройдет шествие и как стать его участником.

Источник: РИА "Новости"

9 мая уже в шестой раз состоится шествие «Бессмертный полк». Миллионы россиян по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек
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В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек.

Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.

К акции «Бессмертный полк» положительно относятся практически все жители России (96%). Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

Акция вызывает положительные оценки у 96% россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет
ВЦИОМ

При этом четверть участников опроса принимала участие в акции, а о планах присоединиться к мероприятию в будущем году рассказали 40% опрошенных.

В этом году все желающие вновь смогут принять участие в шествии. Синоптики предупреждают, что в этот раз погода в День Победы в Москве будет прохладной, поэтому участникам акции стоит не забывать о теплой одежде.

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