Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
Где и когда пройдет шествие и как стать его участником.
Где и когда пройдет шествие и как стать его участником.
9 мая уже в шестой раз состоится шествие «Бессмертный полк». Миллионы россиян по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек.
Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего
К акции «Бессмертный полк» положительно относятся практически все жители России (96%). Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.
Акция вызывает положительные оценки у 96% россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет
При этом четверть участников опроса принимала участие в акции, а о планах присоединиться к мероприятию в будущем году рассказали 40% опрошенных.
В этом году все желающие вновь смогут принять участие в шествии. Синоптики предупреждают, что в этот раз погода в День Победы в Москве будет прохладной, поэтому участникам акции стоит не забывать о теплой одежде.