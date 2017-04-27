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18:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В центре Краснодара 1 мая ограничат движение транспорта

На центральных улицах Краснодара накануне и во время первомайского шествия ограничат движение транспорта.

Источник: ГТРК «Кубань»

Ожидается, что в массовых гуляниях примут участие десятки тысяч горожан. Они единой колонной пройдут от Театральной к Пушкинской площади.

В течение дня временно ограничат для проезда улицы, примыкающие к Красной. С полным списком участков дорог, по которым нельзя будет проехать, можно ознакомиться на официальном портале мэрии краевого центра.

Полиция возьмет на себя задачу по охране правопорядка во время празднования Дня Весны и Труда, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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