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18:00 (мск), источник: НИА Самара

В майские праздники судебные приставы Самарской области будут дежурить в аэропорту «Курумоч»

Они помогут гражданам вылететь за границу и узнать о своих долгах.

Источник: AP 2017

В период майских праздников с 28 апреля по 9 мая 2017 года судебные приставы Самарской области в рамках акции «В отпуск — без долгов!» будут готовы вынести постановление о снятии временного ограничения должников в праве выезда за пределы Российской Федерации непосредственно в пунктах прохождения Государственной границы России. Таким образом, гражданам будет предоставлена возможность решить данные вопросы прямо в аэропорту «Курумоч».

Также судебные приставы региона проинформируют выезжающих о наличии задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и дадут подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.

Стоит напомнить, что снованием для отмены ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т. п.).

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса категорически не рекомендуется.

Всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, следует немедленно обратиться к электронному сервису «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области по ссылке r63.fssprus.ru, чтобы проверить себя на наличие задолженностей.

Аналогичные дежурства специалистов будут организованы всех без исключения территориальных органах ФССП России, так как туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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