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19:05 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Ночные автобусы запустят в Петербурге с 30 апреля

Маршруты общественного транспорта будут дублировать линии метро.

В Петербурге начинается сезон ночных автобусов, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс». Дополнительный общественный транспорт запустят в городе с 30 апреля.

Маршруты ночных автобусов продублируют линии петербургского метрополитена и будут ходить в ночи на выходные и в праздники. Интервал движения с полуночи до 06.00 составит около получаса. Пассажиры смогут оплатить проезд как электронным билетом, так и наличными.

Ночные автобусы будут курсировать по Петербургу до 15 ноября.

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