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17:58 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре с 28 апреля прекращается подача отопления

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям областного центра.

Источник: РИА "Новости"

При этом горячее водоснабжение для потребителей города будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей Самары традиционные весенние гидравлические испытания тепловых сетей начнутся согласно графику с 10 мая 2017 года.

В частности, с 10 по 13 мая повышенным давлением теплоносителя будут проверяться тепловые сети Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. В свою очередь тепловые сети Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной и Нижней зоны БТЭЦ пройдут проверку в период с 15 по 18 мая.

В ходе опрессовок магистральные сети будут испытываться повышенным давлением теплоносителя от источников — ТЭЦ, ГРЭС и котельных. В связи с этим Самарский филиал «Т Плюс» и ПТС просят горожан соблюдать простые меры предосторожности: в период проведения гидравлических испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, энергетики рекомендуют не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в диспетчерскую ОАО «ПТС» на сайт 63teplo.ru/ или по телефону 279−65- 00, сообщает пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс».

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