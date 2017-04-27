В акции «Ночь музеев» примут участие более 110 учреждений Петербурга
Стала известна программа мероприятия.
Стала известна программа мероприятия.
В 2017 году в традиционной акции «Ночь музеев» в Петербурге примут участие более 110 учреждений культуры, передает
В числе новых участников акции — музей подводной археологии в Кронштадте,
Многие учреждения подготовили особую программу. Так, посетители Летнего сада в рамках специальной экскурсии узнают, как менялся его внешний вид на протяжении веков, а
В «Ночь музеев» метро в Северной столице будет работать круглые сутки.