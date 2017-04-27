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19:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В акции «Ночь музеев» примут участие более 110 учреждений Петербурга

Стала известна программа мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году в традиционной акции «Ночь музеев» в Петербурге примут участие более 110 учреждений культуры, передает пресс-служба профильного комитета. Мероприятие пройдет в Северной столице с 20-го на 21 мая.

Жители города по единой цене 400 рублей смогут посетить неограниченное количество художественных галерей, концертных и выставочных залов, творческих пространств и библиотек.

В числе новых участников акции — музей подводной археологии в Кронштадте, музей-усадьба Державина и другие.

Многие учреждения подготовили особую программу. Так, посетители Летнего сада в рамках специальной экскурсии узнают, как менялся его внешний вид на протяжении веков, а музей-заповедник «Царское Село» впервые откроет оранжерейный комплекс «Верхние теплицы».

В «Ночь музеев» метро в Северной столице будет работать круглые сутки.

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