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18:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Красавица из Башкирии победила в конкурсе красоты «Студентка России-2017»

Сегодня, 27 апреля, пришла отличная новость из Новосибирска, где прозодил финал конкурса красоты «Студентка России-2017». Наша землячка Алсу Мавлиханова получила Гран-при конкурса и корону самой красивой студентки России. Об этом в соцсети с восторгом сообщила руководитель студии красоты «ХЫЛЫУКАЙ-BASHKIRIAN BEAUTY», в которой занимается Алсу, Линара Тагирова.

Про 23-летнюю Алсу известно, что она учится на втором курсе в магистратуре УГАТУ. Девушка представляет собой наглядное подтверждение истины, что красивые девушки бывают еще и очень умными, потому что Алсу — круглая отличница. Она родилась и выросла в селе Ишлы Аургазинского района, закончила с золотой медалью БРГИ имени Р. Гарипова, а затем с красным дипломом отучилась на бакалавра в УГАТУ и вот теперь успешно осваивает следующую ступень высшего образования. Во время учебы она удостаивалась стипендии главы Башкирии.

Алсу — многогранная личность, она пишет научные статьи, рисует, пишет стихи. Любит летать на параплане, кататься на сноуборде, путешествовать.

Рост Алсу — 170 см, вес- 50 кг, параметры самой красивой студентки России — 84−64−90.

Примечательно, что в прошлом году в конкурсе «Студентка России-2016» также одержала победу девушка из Башкирии — уфимка Лейсан Гасимова, которая в этом году заняла место в жюри, и с огромной радостью вручила корону победительницы нынешнего конкурса Алсу Мавлихановой.

ProUfu.ru от души поздравляет Алсу с успехом!

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