Красавица из Башкирии победила в конкурсе красоты «Студентка России-2017»

Про 23-летнюю Алсу известно, что она учится на втором курсе в магистратуре УГАТУ. Девушка представляет собой наглядное подтверждение истины, что красивые девушки бывают еще и очень умными, потому что Алсу — круглая отличница. Она родилась и выросла в селе Ишлы Аургазинского района, закончила с золотой медалью БРГИ имени Р. Гарипова, а затем с красным дипломом отучилась на бакалавра в УГАТУ и вот теперь успешно осваивает следующую ступень высшего образования. Во время учебы она удостаивалась стипендии главы Башкирии.

Алсу — многогранная личность, она пишет научные статьи, рисует, пишет стихи. Любит летать на параплане, кататься на сноуборде, путешествовать.

Рост Алсу — 170 см, вес- 50 кг, параметры самой красивой студентки России — 84−64−90.

Примечательно, что в прошлом году в конкурсе «Студентка России-2016» также одержала победу девушка из Башкирии — уфимка Лейсан Гасимова, которая в этом году заняла место в жюри, и с огромной радостью вручила корону победительницы нынешнего конкурса Алсу Мавлихановой.

ProUfu.ru от души поздравляет Алсу с успехом!