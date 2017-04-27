К сезону готовы лишь четверть крымских пляжей

Эта статистика следует из количества обращений пользователей пляжных территорий в Роспотребнадзор за санитарно-эпидемиологическими заключениями. Городской округ Алушта — 13 из 97 пляжей. Евпатория — 32 из 95. Керчь — 3 из 8. Саки — 3 из 10. Судак — 21 из 27. Феодосия — 1 из 43. Ялта —14 из 88. Бахчисарайский район — 16 из 18. Ленинский район — 0 из 7. Сакский район — 1 из 16. Симферопольский район — 1 из 10. Черноморский район — 4 из 8. Заявок от пользователя единственного пляжа в Раздольненском районе не поступало, — перечислила Л. Опанасюк. Худшая ситуация — в Феодосии. Лучшая — в Судаке. В провале республиканские власти винят местные администрации.

Напомним, теоретическое открытие курортного сезона в Крыму запланировано на 1 мая.

Согласно законодательству, пляж можно считать открытым только после получения соответствующих документов из Роспотребнадзора и МЧС. При этом учитываются чистота территорий, наличие раздевалок, туалетов и другой инфраструктуры, безопасность территории, обследовано ли морское дно.