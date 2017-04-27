К сезону готовы лишь четверть крымских пляжей
Лишь четверть крымских пляжей готовы к началу курортного сезона. Из 428 — лишь 109. Об этом сообщила крымский
Лишь четверть крымских пляжей готовы к началу курортного сезона. Из 428 — лишь 109. Об этом сообщила крымский
Эта статистика следует из количества обращений пользователей пляжных территорий в Роспотребнадзор за
Напомним, теоретическое открытие курортного сезона в Крыму запланировано на 1 мая.
Согласно законодательству, пляж можно считать открытым только после получения соответствующих документов из Роспотребнадзора и МЧС. При этом учитываются чистота территорий, наличие раздевалок, туалетов и другой инфраструктуры, безопасность территории, обследовано ли морское дно.