Принц Саудовской Аравии избран почетным членом НАН Беларуси
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд избран сегодня первым почетным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд избран сегодня первым почетным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в
Решение принято на сессии общего собрания Академии наук. «Общее собрание утвердило кандидатуру принца Саудовской Аравии — Турки ибн Фейсал Аль Сауда в качестве почетного члена Национальной академии наук», — проинформировали в
Принц сотрудничает с научными организациями Беларуси в сферах высоких технологий и освоения космоса.