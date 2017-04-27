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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Принц Саудовской Аравии избран почетным членом НАН Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд избран сегодня первым почетным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Решение принято на сессии общего собрания Академии наук. «Общее собрание утвердило кандидатуру принца Саудовской Аравии — Турки ибн Фейсал Аль Сауда в качестве почетного члена Национальной академии наук», — проинформировали в пресс-службе.

Принц сотрудничает с научными организациями Беларуси в сферах высоких технологий и освоения космоса.

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