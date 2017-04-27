Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Премьер Турции позвонил Медведеву, чтобы выразить сожаление
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
18:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Стала известна праздничная программа Дня города в Петербурге

Для жителей Северной столицы выступят артисты балеты, оперные певцы и мимы.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге стала известна программа празднования Дня города, передает пресс-служб комитета по культуре. Торжество пройдет в Северной столице 27 мая.

Главным событием праздника станет шоу «Классика на Дворцовой». Для петербуржцев выступят солисты всемирно известных оперных сцен — Ла Скала, Парижской и Венской оперы, Ковент Гарден и других. Они исполнят произведения Моцарта, Пуччини и Верди. По информации организаторов, в этом году все номера станут костюмированными представлениями, которые будут дополнены визуальными эффектами.

Кроме того, на сцену выйдут известные артисты балета, а также развлекать публику будут мимы театра «Странствующие куклы Господина Пэжо».

Праздник начнется в 21.00 на Дворцовой площади.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«В поисках ада». Невзоров - о свободе и бедах России
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Южных Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
В «Открытую Россию» пришли с обыском
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь