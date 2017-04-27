Стала известна праздничная программа Дня города в Петербурге
Для жителей Северной столицы выступят артисты балеты, оперные певцы и мимы.
Для жителей Северной столицы выступят артисты балеты, оперные певцы и мимы.
В Петербурге стала известна программа празднования Дня города, передает
Главным событием праздника станет шоу «Классика на Дворцовой». Для петербуржцев выступят солисты всемирно известных оперных сцен — Ла Скала, Парижской и Венской оперы, Ковент Гарден и других. Они исполнят произведения Моцарта, Пуччини и Верди. По информации организаторов, в этом году все номера станут костюмированными представлениями, которые будут дополнены визуальными эффектами.
Кроме того, на сцену выйдут известные артисты балета, а также развлекать публику будут мимы театра «Странствующие куклы Господина Пэжо».
Праздник начнется в 21.00 на Дворцовой площади.