Стала известна праздничная программа Дня города в Петербурге

В Петербурге стала известна программа празднования Дня города, передает пресс-служб комитета по культуре. Торжество пройдет в Северной столице 27 мая.

Главным событием праздника станет шоу «Классика на Дворцовой». Для петербуржцев выступят солисты всемирно известных оперных сцен — Ла Скала, Парижской и Венской оперы, Ковент Гарден и других. Они исполнят произведения Моцарта, Пуччини и Верди. По информации организаторов, в этом году все номера станут костюмированными представлениями, которые будут дополнены визуальными эффектами.

Кроме того, на сцену выйдут известные артисты балета, а также развлекать публику будут мимы театра «Странствующие куклы Господина Пэжо».

Праздник начнется в 21.00 на Дворцовой площади.