Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
18:44 (мск), источник: Городской репортер

Дороги в Ростове не будут посыпать опасными для жизни реагентами

Опасные для жизни реагенты по борьбе со снегом и наледью не будут применяться в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сульфат натрия признан опасным, в нем содержатся соли тяжелых металлов, и мы не предполагаем применять этот реагент. Хотели пойти по этому пути, но на основании решения суда остановились», — сказала директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Анна Нор-Аревян.

При этом, по словам Анны Нор-Аревян, Ростов находится в той климатической зоне, в которой невозможно подобрать какой-то универсальный реагент.

«Мы рассматривали варианты перехода на гранитно-мраморную крошку, но как показывает практика, с учетом тех климатических условий, в которых находится Ростов-на-Дону, нет единого реагента, который позволил бы решать все проблемы», — добавила она.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова уточнила, что в городе продолжат использовать соли-хлориды, которые в короткие сроки вступают в реакцию со снежно-ледяными образованиями и считаются достаточно эффективными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Южных Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
В «Открытую Россию» пришли с обыском
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь