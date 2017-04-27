Дороги в Ростове не будут посыпать опасными для жизни реагентами

«Сульфат натрия признан опасным, в нем содержатся соли тяжелых металлов, и мы не предполагаем применять этот реагент. Хотели пойти по этому пути, но на основании решения суда остановились», — сказала директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Анна Нор-Аревян.

При этом, по словам Анны Нор-Аревян, Ростов находится в той климатической зоне, в которой невозможно подобрать какой-то универсальный реагент.

«Мы рассматривали варианты перехода на гранитно-мраморную крошку, но как показывает практика, с учетом тех климатических условий, в которых находится Ростов-на-Дону, нет единого реагента, который позволил бы решать все проблемы», — добавила она.