Дороги в Ростове не будут посыпать опасными для жизни реагентами
Опасные для жизни реагенты по борьбе со снегом и наледью не будут применяться в
Опасные для жизни реагенты по борьбе со снегом и наледью не будут применяться в
«Сульфат натрия признан опасным, в нем содержатся соли тяжелых металлов, и мы не предполагаем применять этот реагент. Хотели пойти по этому пути, но на основании решения суда остановились», — сказала директор департамента
При этом, по словам Анны
«Мы рассматривали варианты перехода на
Директор департамента