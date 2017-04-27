На Первомай центр Симферополя закроют для транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). 1 мая в Симферополе в связи с проведением шествия в честь праздника Весны и Труда будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). 1 мая в Симферополе в связи с проведением шествия в честь праздника Весны и Труда будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает
Так, с 6.00 утра до 14.00 транспорт не будут пускать по пр Кирова (от площади
Кроме того, частично будет перекрыта улица Севастопольская: от перекрестка с улицей Козлова до пересечения с проспектом Кирова.
На время проведения шествия будет изменена схема движения общественного транспорта. Его пустят по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская, а со стороны железнодорожного вокзала — по улицам Павленко, Калинина, Маяковского, Желябова и Объездная.