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19:31 (мск), источник: Мослента

Красную площадь закроют для посещения с 4 по 9 мая

Это связано с подготовкой к параду в честь Дня Победы.

Источник: РИА "Новости"

Красная площадь будет закрыта для посетителей с 4 по 9 мая. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, с 4 по 9 мая 2017 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — отмечается в сообщении.

27 апреля более 20 улиц в центре столицы были перекрыты для проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Ограничения начали действовать в 17:30 по всему маршруту следования военной техники и продлятся до окончания репетиции.

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