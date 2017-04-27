Красную площадь закроют для посещения с 4 по 9 мая

Красная площадь будет закрыта для посетителей с 4 по 9 мая. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, с 4 по 9 мая 2017 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — отмечается в сообщении.

27 апреля более 20 улиц в центре столицы были перекрыты для проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Ограничения начали действовать в 17:30 по всему маршруту следования военной техники и продлятся до окончания репетиции.