Не успевший похудеть к лету бобр застрял в заборе

У дома по улице Грей-стрит в городе Стони-Крик (провинция Онтарио) был замечен бобр, застрявший между железных прутьев ограды «из-за лишнего жира, оставшегося после зимы», сообщает CBC.

Передними лапками он упирался в землю, а задняя часть туловища, оказавшаяся слишком толстой для прохода через отверстие, была поднята над землей, так что конституция бобриного тела не позволяла ему решить проблему самостоятельно. Острые резцы также не могли помочь зверю, оказавшемуся в столь нелепой ситуации. Сотрудник службы животных Сара Момбауркетт намылила животное, благодаря чему его удалось достать.