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20:15 (мск), источник: Моя Планета

Не успевший похудеть к лету бобр застрял в заборе

И к важным новостям. Многие из нас стремятся сбросить перед летним сезоном лишние килограммы, но не всем это удается. Вот и житель Канады, герой нашей заметки, пренебрег диетой и фитнесом, за что и поплатился.

У дома по улице Грей-стрит в городе Стони-Крик (провинция Онтарио) был замечен бобр, застрявший между железных прутьев ограды «из-за лишнего жира, оставшегося после зимы», сообщает CBC.

Передними лапками он упирался в землю, а задняя часть туловища, оказавшаяся слишком толстой для прохода через отверстие, была поднята над землей, так что конституция бобриного тела не позволяла ему решить проблему самостоятельно. Острые резцы также не могли помочь зверю, оказавшемуся в столь нелепой ситуации. Сотрудник службы животных Сара Момбауркетт намылила животное, благодаря чему его удалось достать.

Бобр был с комфортом размещен в местном приюте для животных, где он пройдет курс реабилитации перед возвращением в дикую природу. Возможно, там проследят за его питанием и физической активностью, чтобы толстячок смог прийти в подобающее состояние.

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