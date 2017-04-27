Жительница Семея обнаружила в колбасе провод

Как рассказала Динара Абылкасимова, утром 21 апреля, разрезая колбасу, она обнаружила в ней белое вкрапление, похожее на личинку. Оказалось, что это кусок электрического провода.

«Я сначала испугалась, подумала, что это червяк! Я была в шоке! Ножом потыкала — он не разрезается. Потом вытащила, а это оказался провод! Примерно полтора сантиметра. Представляете? Я не стала это есть и отдала всю колбасу собаке», — делится Динара.

В свою очередь производитель колбасы сообщили, что посторонний предмет в их колбасе никак не мог появиться.

«У нас высокотехнологическое оборудование австрийского производства и посторонний предмет попасть в нашу продукцию никак не может. У нас таких проводов даже нет на производстве! У нас все компьютеризовано, с сенсорным управлением. Я опровергаю данную информацию и считаю, что это могли сделать наши конкуренты», — заявил директор предприятия.

В департаменте охраны общественного здоровья ВКО рассказали, как поступить в подобной ситуации. Если в колбасе или в другой пищевой продукции был обнаружен посторонний предмет, необходимо аккуратно упаковать его в целлофан и заморозить. Хорошо, если факт неприятной находки подтвердят посторонние люди, к примеру, соседи. Можно использовать фото- и видеофиксацию.

«Дальше следует обратиться в управление охраны общественного здоровья (прежняя СЭС) по территориальной принадлежности. Написать заявление, предоставить чек и отдать товар, чтобы был составлен акт о наличии постороннего предмета в продукте питания. Имея на руках заявление и акт, подтверждающий, что предмет действительно был внутри продукта, а не подброшен заявителем, специалисты выйдут на проверку в магазин, где был приобретен товар или на предприятие, выпустившее продукт. В зависимости от характера нарушения к продавцу или производителю примут меры», — рассказывает руководитель департамента охраны общественного здоровья ВКО Газез Сулейменов.

Если производитель пищевой продукции находится за пределами страны, ответственность понесет организация, представляющая интересы производства внутри страны.