Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Чемпионка ОИ Великая возобновит карьеру в следующем сезоне
Битва титанов: Овечкин - Малкин. Кто приблизится к Кубку Стэнли?
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
19:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Жительница Семея обнаружила в колбасе провод

В одном из супермаркетов жительница Семея приобрела чайную вареную колбасу, в которой обнаружила посторонний предмет, похожий на большого червяка, передает YK-news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как рассказала Динара Абылкасимова, утром 21 апреля, разрезая колбасу, она обнаружила в ней белое вкрапление, похожее на личинку. Оказалось, что это кусок электрического провода.

«Я сначала испугалась, подумала, что это червяк! Я была в шоке! Ножом потыкала — он не разрезается. Потом вытащила, а это оказался провод! Примерно полтора сантиметра. Представляете? Я не стала это есть и отдала всю колбасу собаке», — делится Динара.

В свою очередь производитель колбасы сообщили, что посторонний предмет в их колбасе никак не мог появиться.

«У нас высокотехнологическое оборудование австрийского производства и посторонний предмет попасть в нашу продукцию никак не может. У нас таких проводов даже нет на производстве! У нас все компьютеризовано, с сенсорным управлением. Я опровергаю данную информацию и считаю, что это могли сделать наши конкуренты», — заявил директор предприятия.

В департаменте охраны общественного здоровья ВКО рассказали, как поступить в подобной ситуации. Если в колбасе или в другой пищевой продукции был обнаружен посторонний предмет, необходимо аккуратно упаковать его в целлофан и заморозить. Хорошо, если факт неприятной находки подтвердят посторонние люди, к примеру, соседи. Можно использовать фото- и видеофиксацию.

«Дальше следует обратиться в управление охраны общественного здоровья (прежняя СЭС) по территориальной принадлежности. Написать заявление, предоставить чек и отдать товар, чтобы был составлен акт о наличии постороннего предмета в продукте питания. Имея на руках заявление и акт, подтверждающий, что предмет действительно был внутри продукта, а не подброшен заявителем, специалисты выйдут на проверку в магазин, где был приобретен товар или на предприятие, выпустившее продукт. В зависимости от характера нарушения к продавцу или производителю примут меры», — рассказывает руководитель департамента охраны общественного здоровья ВКО Газез Сулейменов.

Если производитель пищевой продукции находится за пределами страны, ответственность понесет организация, представляющая интересы производства внутри страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
В «Открытую Россию» пришли с обыском
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь