Падалка обвинил ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве

Как утверждает Падалка, его письмо является ответом на заявление Лончакова на сайте ЦКП , которое было опубликовано в связи с уходом нескольких космонавтов из отряда, в числе которых был и Падалка. В своем письме Падалка перечисляет случаи «выживания» людей из отряда космонавтов.

Поражает уровень цинизма и отсутствие всякой совести. Его, как руководителя, надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае, Центр угробят окончательно

«В общем “товарищ нервничает” и говорит не о том. Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета… Не буду говорить об остальных “подвигах”, в частности, вдаваться в детали, полученной им квалификации “космонавт первого класса”. Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии», — написал Падалка.

Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания на орбите. В общей сложности его космические полеты продлились 878 дней. 58-летний космонавт совершил первый полет в 1998 году. Он покинул отряд Роскосмоса 22 апреля, после чего пожаловался на безделье и отсутствие для него работы.