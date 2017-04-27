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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Падалка обвинил ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве

Полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя.

Источник: РИА "Новости"

Письмо опубликовал в четверг, 27 апреля, «Московский комсомолец».

Как утверждает Падалка, его письмо является ответом на заявление Лончакова на сайте ЦКП, которое было опубликовано в связи с уходом нескольких космонавтов из отряда, в числе которых был и Падалка. В своем письме Падалка перечисляет случаи «выживания» людей из отряда космонавтов.

Поражает уровень цинизма и отсутствие всякой совести. Его, как руководителя, надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае, Центр угробят окончательно
Открытое письмо Геннадия Падалки

Падалка назвал «дискредитацией уровня профессионализма» в профессии получение Лончаковым квалификации космонавта первого класса.

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«В общем “товарищ нервничает” и говорит не о том. Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета… Не буду говорить об остальных “подвигах”, в частности, вдаваться в детали, полученной им квалификации “космонавт первого класса”. Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии», — написал Падалка.

Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания на орбите. В общей сложности его космические полеты продлились 878 дней. 58-летний космонавт совершил первый полет в 1998 году. Он покинул отряд Роскосмоса 22 апреля, после чего пожаловался на безделье и отсутствие для него работы.

Затем отряд Роскосмоса покинули еще три космонавта: Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. По словам российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, причиной сокращения является плановое омоложение кадрового состава.

Комментарии
33
А Б
Письмо одного из самых заслуженных космонавтов РФ является наглядным опровержением лживых заявлений г-на Рогозина о том, что уход ряда космонавтов из отряда является рутинной процедурой обновления личного состава. Нужно отдать должное смелости и понятию воинской и гражданской чести и совести Геннадия Падалки, внёсшего огромный вклад в развитие космонавтики РФ.
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Александр Романов
Сейчас все, кто обвинял А Б в предыдущей статье именно за название им истинных причин ухода космонавтов, признаются, что зря его обзывали и обвиняли во всех смертных грехах)))
Шучу, ни одна ... не извинится.
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Александр Романов
Как раз никаких опровержений, только дополнения. И Рогозин просто хочет скрыть проблемы в подведомственной ему структуре. Можете никому не верить - но тогда зачем вы обсуждаете ложь?
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