Безвизовый режим с ЕС: что разрешат украинцам в Европе
Безвизовый режим с ЕС, который может вступить в силу уже 11 июня 2017 года, не даст украинцам права устроиться даже на краткосрочную работу, однако откроет ряд других новых возможностей.
Безвизовый режим с ЕС, который может вступить в силу уже 11 июня 2017 года, не даст украинцам права устроиться даже на краткосрочную работу, однако откроет ряд других новых возможностей.
26 апреля комитет Coreper (Комитет постоянных представителей стран ЕС — ред.) поддержал безвиз для Украины. НВ узнало, правила въезда в ЕС согласно Шенгенскому кодексу про границы, которые скоро начнут действовать.
Страны, в которые можно будет поехать без визы С момента вступления в силу безвизового режима украинцы смогут поехать без визы в 30 стран Европы. Это:
Для посещения Великобритании, которая запустила процесс выхода из Евросоюза, но еще является его частью, и Ирландии придется оформлять визы, так как они ведут собственную миграционную политику.