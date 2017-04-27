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20:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Безвизовый режим с ЕС: что разрешат украинцам в Европе

Безвизовый режим с ЕС, который может вступить в силу уже 11 июня 2017 года, не даст украинцам права устроиться даже на краткосрочную работу, однако откроет ряд других новых возможностей.

Источник: Telegraf.com.ua

26 апреля комитет Coreper (Комитет постоянных представителей стран ЕС — ред.) поддержал безвиз для Украины. НВ узнало, правила въезда в ЕС согласно Шенгенскому кодексу про границы, которые скоро начнут действовать.

Страны, в которые можно будет поехать без визы С момента вступления в силу безвизового режима украинцы смогут поехать без визы в 30 стран Европы. Это:

  • 22 страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.
  • четыре страны в составе ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону: Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.
  • 4 страны, которые не входят в ЕС, но участвуют в Шенгенском соглашении: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Для посещения Великобритании, которая запустила процесс выхода из Евросоюза, но еще является его частью, и Ирландии придется оформлять визы, так как они ведут собственную миграционную политику.

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