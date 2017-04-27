В Канаде спасли растолстевшего бобра, застрявшего в заборе

Отмечается, что животное пыталось пролезть между прутьями ограды, но ему помешал накопленный за зиму жир. Чтобы освободить застрявшего грызуна, сотруднице службы по контролю за животными пришлось его намылить.

В результате инцидента бобер получил травмы. Его отвезли в приют службы по контролю за животными, а затем перевели в резерват дикой природы Хоббитсти. Когда животное поправится, его выпустят на волю.

Как сообщалось ранее, в Канаде на одной из ферм бобер возглавил стадо из 150 коров.