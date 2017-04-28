Бывшего замначальника омского УМВД Клевакина оправдали по делу о взятке

27 апреля в Омском областном суде рассмотрели апелляцию полковника Сергея Клевакина, бывшего заместителя главы регионального УМВД, который в январе 2017 года был осужден на 4 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Хотя прокуратура настаивала, что наказание было слишком мягким, и требовала увеличить срок до 8 лет, апелляционная инстанция пришла к выводу, что эпизода со взяткой не было.

В ходе трехчасового заседания суд отверг доводы прокуроров, требовавших вместе с увеличением срока назначить Клевакину штраф в 80 млн рублей, и отменил приговор Октябрьского райсуда, сообщает БК55. Полковника оправдали в получении взятки, переквалифицировав обвинение в превышение должностных полномочий. В итоге фигурант останется за решеткой, но на срок 2,5 года, и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также ему запрещено в течение трех лет занимать определенные должности в органах внутренних дел. Что касается компенсации ущерба, то дело будут рассматривать в гражданском порядке. Кроме того, осужденному вернули ранее арестованное имущество: автомобиль, электронику, гараж и 18 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2017 года Сергея Клевакина приговором Октябрьского райсуда осудили на 4 года колонии строгого режима за взятку, полученную от бизнесмена Виктора Медведовского. Обвинение в махинациях на ведомственном аукционе суд не поддержал. Прокуратура изначально предъявляла Клевакину обвинение по двум уголовным статьям и требовала более сурового наказания, а сам полковник заявлял о своей невиновности и об оговоре со стороны Медведовского. Обвинительный приговор ему вынесли в ходе повторного рассмотрения, в первый раз он был оправдан. Дело, кроме обвинения во взятке, касалось неэффективного расходования средств, выделенных на покупку квартир районным полицейским.