Дни цветов и памяти

Источник: РИА "Новости"

Французские васильки Мировая «цветочная» традиция почитания воинов — довольно давняя. Цветы как символы памяти павших и помощи ветеранам, вдовам и сиротам впервые массово стали использоваться во время Первой мировой войны. В 1916 году во Франции группа женщин организовала мастерские, где раненые могли делать из папиросной бумаги цветы васильков. Деньги от их продажи давали солдатам небольшой доход, и бумажные васильки стали символом их реабилитации. Почему василек? Во-первых, этот цветок широко распространен во Франции, а во-вторых, «васильками» за синий цвет формы называли добровольцев, участвовавших в войне с Германией.

Источник: AFP 2017

В последующие годы «французский василек» стал общепринятым символом памяти павших за Францию, доходы от продажи значков-бутоньерок шли на поддержку ветеранов и семей погибших. С 1935 года традиция была закреплена на государственном уровне, а массовая продажа васильков устраивалась накануне 11 ноября — дня конца Первой мировой войны. С 1957 года васильки также продают перед 8 мая, когда отмечается годовщина капитуляции фашистской Германии. Британские алые маки Но намного шире день 11 ноября известен на Западе как «Маковый день». Красный мак стал символом почитания павших благодаря канадскому военврачу Джону Маккрею, служившему в Первую мировую в войсках Великобритании. Весной 1915 года во время второй битвы на Ипре немцы впервые применили химическое оружие, что привело к гибели тысяч британских солдат. Находясь под впечатлением от этой трагедии, а также от гибели близкого друга, канадский военно-полевой хирург написал стихотворение «В полях Фландрии», получившее впоследствии мировую известность. В нем Маккрей описал покрытые красными маками поля, где лежат погибшие солдаты; от их имени автор требовал от живых не ронять «факел борьбы с врагом».

Источник: Reuters

По окончании войны американский профессор и благотворитель Мойна Михаэль, вдохновившись этим стихотворением, написала собственное — «Мы будем хранить веру» — и организовала производство и продажу шелковых красных маков, средства от которой направлялись на оказание помощи ветеранам. Усилиями женщин из благотворительного «Американского вспомогательного легиона» традиция быстро распространилась в США, а вскоре вернулась из-за океана в страны Старого света. «Маковый день» или День памяти павших отмечают в большинстве стран Британского содружества, а мак стал символом памяти жертв всех военных конфликтов — от Первой мировой до современности. Российская гвоздика В России знаком памяти и помощи стала красная гвоздика — цветок, который в нашей стране с давних пор символизирует кровь, пролитую за отечество, а также мужество и героизм воинов. Красная гвоздика ни в коей мере не является «конкурентом» или противоположностью международному красному маку. У нашей гвоздики своя история. В свое время этот цветок мог стать почетной военной наградой. В 1918 году в качестве названия самого первого воинского индивидуального знака отличия Советской России наравне с Орденом Красного знамени рассматривался Орден Красной гвоздики. Выбор был сделан в пользу «знамени», но живые гвоздики с тех пор традиционно вручались ветеранам, возлагались к Вечному огню и воинским памятникам. Идея сделать символом благотворительной акции красную гвоздику принадлежит фонду «Память поколений», инициатором создания и президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза и депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. В 2015 году, в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня, в России стартовала акция «Красная гвоздика»: по всей стране в магазинах начали продавать специально изготовленный нагрудный значок с изображением красной гвоздики. Средства от продажи идут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий. Каждый, кто приобрел такой значок — помог конкретному человеку, каждый, кто надел его — призвал на помощь других. Год спустя к акции присоединилось еще больше людей: весной 2016 года значки продавались на кассах тысяч супермаркетов и в отделениях Сбербанка. Акцию поддержала и Государственная Дума: 22 июня значок с гвоздикой надели 450 депутатов.

Источник: Благотворительный фонд "Память поколений"

Всего в ходе кампании 2016 года продали около двух миллионов значков. Собранные средства направили на оказание высокотехнологической медицинской помощи, протезирование, закупку различных средств реабилитации: кресел-колясок, многофункциональных кроватей, лекарственных препаратов. Список людей, которым была оказана помощь, находится в открытом доступе — на сайте акции «гвоздика.рф». В нем, действительно, не только ветераны ВОВ, но и узники концлагерей (в том числе на тот момент несовершеннолетние), ветераны боевых действий в Афганистане и Таджикистане, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе. Организаторы акции особо подчеркивают, что помощь адресована всем участникам боевых действий, которые приходилось вести нашей стране. За помощью в фонд обращаются самые разные ветеранские организации: Российский союз ветеранов, Российский союз ветеранов Афганистана, Боевое братство, Союз Десантников России. Нередки и личные обращения — благодаря массовости акции «Красная гвоздика» о деятельности фонда знают в ветеранском сообществе. Фонд сотрудничает и с другими благотворительными организациями, причем сотрудничество это — двухсторонее. Значки изготавливают подопечные фонда поддержки слепоглухих «Соединение» и фонда помощи детям с ментальными расстройствами «Дети дождя», и они получают плату за свой труд. Цветок яблони Свой цветок в букет добавила и Белоруссия. В 2015 году там стартовала общенациональная молодежная акция «Цветы великой победы».

Источник: Белорусский республиканский союз молодежи