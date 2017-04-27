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23:19 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанцы тратят на лекарства почти 20% своего дохода — Минздрав РК

Часть медикаментов казахстанцы должны должны получать бесплатно от государства, но из-за длительного дефицита вынуждены приобретать их на собственные средства. На покупку лекарств уходит до 20% семейного бюджета, сообщает телеканал «Астана» со ссылкой на данные Минздрава.

Источник: Informburo.kz

Закуп лекарственных средств производится централизованно через единого дистрибьютора и произвольно местными властями. Это сильно отражается на стоимости препаратов, объяснили в Минздраве РК.

Сейчас поставщики, перекупщики и фармкомпании пользуются тем, что на рынке нет регулирования. Им выгодно продавать лекарства по высокой цене, говорит гендиректор республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК Айнур Айыпханова.

«Фармбизнес преследует свои интересы. К сожалению, у нас в стране так и получается, что страдает простой потребитель. Мы удивились, что целых 19% расходов население тратит из собственного кармана по лекарствам. То есть, сейчас страдает потребитель. Как бы бесплатно, якобы государство гарантирует, но при этом люди очень много денег тратят из личного кармана на покупку лекарств», — рассказала Айнур Айыпханова.

В редакцию телеканала «Астана» обратились жители нескольких регионов, которые месяцами ждут бесплатных лекарств. Они пожаловались, что местные аптеки не выдают препараты, ссылаясь на их отсутствие.

Министерство здравоохранения планирует закрепить предельные цены на все лекарства в розничной торговле с 1 января 2018 года.

В соответствии с новой концепцией единый дистрибьютор будет отвечать за своевременную доставку и учёт препаратов в Казахстане.

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