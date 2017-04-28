В Калининграде намерены запретить использование рекламных растяжек, натянутых через дорогу и закрепленных на опорах дорожной сети

Имеется множество предприятий, которые осуществляют свою деятельность с небольшой рентабельностью. Им невыгодно вкладывать большие деньги в рекламу. И поэтому предлагается альтернатива — на территории города в соответствии с утверждённой схемой размещения рекламных конструкций существуют стенды объявлений, размещённые в востребованных точках, причём как за счёт бюджета, так и внебюджетных средств.

«С представителями общественной организации мы охватываем такими рейдами практически все улицы, плюс с калининградскими эксплуатационными предприятиями ведётся работа по очистке опор контактной сети от рекламных табличек, — отметил Артур Крупин. — Конечно, есть товары и услуги невысокой стоимости, но имеющие большой спрос — такие, как вывоз дров, подвоз грунта и т. д.».

Как прокомментировал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, на улицах города ведётся активная предпринимательская деятельность, и нередки попытки незаконными способами рекламировать товары и услуги.

27 апреля специалисты комитета архитектуры и строительства совместно с активистами отделения в Калининградской области межрегиональной экологической общественной организации (МЭОО) «Зеленый фронт» (штаб-квартира — в Санкт-Петербурге) работали на улицах Дзержинского, Емельянова, Зои Космодемьянской. Они очищали зеленые насаждения, опоры контактной сети, остановочные комплексы и ограждения от афиш, объявлений, листовок и табличек, размещенных в местах, не предназначенных для этих целей. На штендеры (переносные рекламные щиты) наклеивались предупреждения о том, что эти конструкции мешают движению пешеходов и поэтому должны быть убраны, иначе будут изъяты, прокомментировали KaliningradToday в пресс-службе городской администрации.

В 2016 году мы обратились в крупные торговые сети Калининграда, и они разместили на своих территориях такие щиты, с объявлениями частного характера. Они заполнены полностью. Представьте, если бы их не было — были бы обклеены ближайшие деревья и столбы. Кроме того, мы попросили и управляющие компании, чтобы в жилом секторе размещались доски объявлений. То есть существует малобюджетная альтернатива — как донести до населения информацию о потребительских свойствах товара, а использовать для этого деревья и городскую инфраструктуру незаконно, и мы будем продолжать с этим бороться.

Как утверждается, подразделения администрации Калининграда особое внимание уделяют борьбе с незаконной рекламой. Противодействие засилью бумажного спама, уродующего город, актуализировалось в свете подготовки к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. С минувшего лета регулярно проводится и работа по очистке от бумажного спама деревьев и других зеленых насаждений. Любая реклама, размещенная на них — незаконна. В этой работе активно помогает «Зеленый фронт».

Как заявлено, любая реклама, размещенная на городских землях, на стенах и крышах зданий, на мостах, опорах обязательно должна быть согласована. Дважды в неделю сотрудники отдела рекламы комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда совершают выезды, проводя на улицах мониторинг на предмет наличия на зданиях, заборах, опорах освещения, остановках общественного транспорта рекламных конструкций, установленных незаконно или срок разрешения на которые истек.

По результатам 2016 года демонтировано более одной тысячи табличек, объявлений и афиш.

Эта работа, как сообщается, продолжается в текущем году. Демонтировано 400 табличек и объявлений с зеленых насаждений и опор контактной сети, расположенных по улицам Емельянова, Тельмана, Менделеева, Зоологической, Правой Набережной.

Утверждается, что эта работа дает результаты. В Калининграде стало значительно меньше незаконных настенных конструкций, расположенных на жилых домах, поскольку с ноября 2014 года изменился порядок размещения рекламных конструкций, был введен запрет на их размещение, и разрешения больше не выдаются.

Не должны использоваться в Калининграде и выносные щитовые конструкции. К ним относятся и штендеры, которые затрудняют движение пешеходов по тротуарам, мешают входу в здания. За 2016 год и за четыре месяца 2017 года демонтировано 60 штендеров как силами органа местного самоуправления, так и самими собственниками конструкций. Установка таких конструкций разрешается исключительно внутри помещений, торговых центров, на территории рынков, ярмарок, промышленных и торговых баз, вокзалов, портов, аэропортов и иных подобных мест.

Кроме того, собственникам рекламных конструкций, которые установлены самовольно, или срок действия их разрешений истек, направляются предписания на демонтаж. По состоянию на сегодняшний день направлено 67 предписаний, демонтированы 83 рекламные конструкции.

Планируется запретить в Калининграде использование растяжек, натянутых через дорогу и закрепленных на опорах дорожной сети.

В апреле демонтированы рекламные баннеры и плакаты с ограждения стадиона «Балтика».