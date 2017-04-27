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22:29 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 28 апреля

В пятницу в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, днём местами порывистый.

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах плюс 23, в Оргееве — на градус больше. В Кишиневе термометры покажут плюс 22. В Тирасполе и Леове воздух прогреется до 21 градуса и до плюс 20-ти — в Комрате и Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 19, ночью — 9 градусов тепла. В выходные на севере страны возможны грозовые дожди.

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