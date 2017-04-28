Оппозиции разрешили шествие 6 мая по проспекту Сахарова в Москве

«Согласовали шествие по проспекту Сахарова, от Бульварного до Садового кольца», — сказал Рыклин «Интерфаксу» в четверг вечером. По его словам, митинг по итогам шествия не был согласован, время начала и численность остались прежними — 14:00 и 10 тысяч человек соответственно.

«Интерфакс» не располагает комментариями московских властей по этому поводу.

24 апреля Рыклин сообщил «Интерфаксу», что группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. По его словам, шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади, предполагаемая численность участников акции — 10 тыс. человек. Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин. Однако власти города отказалась согласовать шествие оппозиции 6 мая до Болотной площади.

26 апреля столичный Департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. В департаменте пояснили, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади.