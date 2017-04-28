Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (видео)
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Премьер Турции позвонил Медведеву, чтобы выразить сожаление
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Последний барьер для «Спартака»
Феттель попробует прервать гегемонию «Мерседеса» в Сочи
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
22Цвет нации
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:15 (мск), источник: Интерфакс

Оппозиции разрешили шествие 6 мая по проспекту Сахарова в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Столичные власти согласовали проведение шествия оппозиции в центре Москвы 6 мая, сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.

«Согласовали шествие по проспекту Сахарова, от Бульварного до Садового кольца», — сказал Рыклин «Интерфаксу» в четверг вечером. По его словам, митинг по итогам шествия не был согласован, время начала и численность остались прежними — 14:00 и 10 тысяч человек соответственно.

«Интерфакс» не располагает комментариями московских властей по этому поводу.

24 апреля Рыклин сообщил «Интерфаксу», что группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. По его словам, шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади, предполагаемая численность участников акции — 10 тыс. человек. Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин. Однако власти города отказалась согласовать шествие оппозиции 6 мая до Болотной площади.

26 апреля столичный Департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино. В департаменте пояснили, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В России может измениться порядок погашения кредитов
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь