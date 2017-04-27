Вынесен приговор по делу минской учительницы
Суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор по делу ученицы против педагога.
Суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор по делу ученицы против педагога.
Учительница Алла Б. признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, и должна выплатить штраф в размере 100 базовых величин. Школа возместит семье девочки более 8 тысяч рублей.
ЧП произошло в октябре 2015 года в минской школе № 109. Первоклассница Юля П. столкнулась с учительницей, державшей в руках чайник с кипятком. Вода попала на девочку, она получила ожоги….
Со слов защитника педагога, Алла Б. раскаивается в случившемся и готова нести ответственность. В иске к управлению образования, спорта и туризма районной администрации о возмещении материального ущерба и морального вреда отказано. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.