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23:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вынесен приговор по делу минской учительницы

Суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор по делу ученицы против педагога.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Учительница Алла Б. признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, и должна выплатить штраф в размере 100 базовых величин. Школа возместит семье девочки более 8 тысяч рублей.

ЧП произошло в октябре 2015 года в минской школе № 109. Первоклассница Юля П. столкнулась с учительницей, державшей в руках чайник с кипятком. Вода попала на девочку, она получила ожоги….

Со слов защитника педагога, Алла Б. раскаивается в случившемся и готова нести ответственность. В иске к управлению образования, спорта и туризма районной администрации о возмещении материального ущерба и морального вреда отказано. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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