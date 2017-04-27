Вынесен приговор по делу минской учительницы

Учительница Алла Б. признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, и должна выплатить штраф в размере 100 базовых величин. Школа возместит семье девочки более 8 тысяч рублей.

ЧП произошло в октябре 2015 года в минской школе № 109. Первоклассница Юля П. столкнулась с учительницей, державшей в руках чайник с кипятком. Вода попала на девочку, она получила ожоги….

Со слов защитника педагога, Алла Б. раскаивается в случившемся и готова нести ответственность. В иске к управлению образования, спорта и туризма районной администрации о возмещении материального ущерба и морального вреда отказано. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.