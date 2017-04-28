В одном из самых популярных уфимских озер умерла рыба

Неприятную картину наблюдали уфимцы в парке им. Якутова: в озере Солдатское заметили сразу несколько умерших водных жителей — толстолобиков и карпов. Что это — массовый мор? И нет ли опасности для горожан?

С этими вопросами мы обратились в столичную мэрию. Нас заверили, что опасаться нечего.

— Действительно, из озера выловили несколько мертвых рыб, но это явление не массового характера. Специалисты говорят, что такое бывает по весне: возможно, рыбам воздуха не хватило, опять же — может возраст сыграл роль. Но опасаться нечего, все под контролем, — пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

Впрочем, далеко не всех эта картина отпугнула — столичные «моржи», например, ничего не страшатся: ни ледяной воды, ни мертвой рыбы.