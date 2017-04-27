В Узбекистане тракторист притворился врачом и заработал $500 тыс

По данным издания, Кахрамон Пулатов, который работал трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, достал поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, якобы выданный министерством здравоохранения Казахстана.

Год назад мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг. Вместе с ним работали несколько его родственников. По данным следствия, доход лжедоктора составил около 1,8 миллиарда сумов (около 500 тысяч долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

Уголовный суд Бухарской области приговорил Пулатова к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 150-ти минимальных зарплат (около шести тысяч долларов). Его соучастников также привлекли к уголовной ответственности.