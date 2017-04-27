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23:26 (мск), источник: Nur.kz

В Узбекистане тракторист притворился врачом и заработал $500 тыс

В Узбекистане тракториста приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он обманом получил врачебный сертификат. Притворяясь врачом, он заработал около полумиллиона долларов, передает Mixnews со ссылкой на газету Генеральной прокуратуры республики «Хукук».

Источник: Nur.kz

По данным издания, Кахрамон Пулатов, который работал трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, достал поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, якобы выданный министерством здравоохранения Казахстана.

Год назад мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг. Вместе с ним работали несколько его родственников. По данным следствия, доход лжедоктора составил около 1,8 миллиарда сумов (около 500 тысяч долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

Уголовный суд Бухарской области приговорил Пулатова к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 150-ти минимальных зарплат (около шести тысяч долларов). Его соучастников также привлекли к уголовной ответственности.

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